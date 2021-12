Linhas de ônibus circulam até mais tarde devido à festa de Iemanjá

Doze linhas de ônibus que passam pelo Rio Vermelho, em Salvador, terão sua última faixa dos dias úteis prolongada até 0h da sexta-feira, 3, devido às homenagens a Iemanjá, na quinta, 2. A informação foi divulgada pela Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob).

Confira as linhas:

CÓDIGO LINHA

1538 Conj. Pirajá I – Pituba

1643 Faz. Coutos – Pituba

1645 A. de Santa Terezinha / Rio Sena – Pituba

1622 Alto do Cabrito /B.V.Lobato – Pituba

0914 Vale dos Rios / Stiep R3

0728 Nordeste – Ribeira

0102 Barbalho – Iguatemi

0426 Santa Mônica - Pituba

1386 N. Brasília/Jd. N. Esperança / 7 de Abril – Barra

1231 Sussuarana – Barra R2

1129 Cabula VI – Pituba

1220 Mata Escura – Pituba

A secretaria informa também que as linhas 1388 (Est. Pirajá X Barra 3) e 1053 (Estação Mussurunga X Barra 3) terão seu funcionamento prolongado até as 23h30.

Ainda para o evento, a Semob vai disponibilizar nove veículos da frota reguladora, que ficarão à disposição da fiscalização das 18h às 1h da manhã. Além disso, haverá modificação de itinerário para as linhas que circulam pela região do Rio Vermelho:

- As linhas que trafegam no sentido Rio Vermelho/Ondina, com origem na Rua Visconde Itaboraí e com destino Av. Centenário, Barra ou Rua Ademar de Barros (Garibaldi) farão o seguinte trajeto: Retorno no Bompreço, Av. Otávio Mangabeira, Praça N. Sra da Luz, Rua Pernambuco, Av. ACM, retorno Comercial Ramos, Av. Juracy Magalhães Junior, Lucaia, Av. Garibaldi, retorno próximo ao Hospital Jorge Valente, Av. Garibaldi, Rua Bartolomeu de Gusmão, Av. Presidente Vargas e daí seguem seu itinerário normal neste sentido;

- As linhas que saem da Rua Visconde Itaboraí (Nordeste de Amaralina) com destino à Av. Vasco da Gama ou Garibaldi vão seguir o roteiro: Retorno no Bompreço, Av. Otávio Mangabeira, Praça N. Sra. da Luz, Rua Pernambuco, Av. ACM, retorno Comercial Ramos, Av. Juracy Magalhães Junior, Lucaia, e daí seguem seu itinerário normal neste sentido.

- As linhas que vêm da Rua Visconde Itaboraí (Nordeste de Amaralina) com destino à Av. Cardeal da Silva vão fazer o seguinte percurso: Retorno no Bompreço, Av. Otávio Mangabeira, Praça N. Sra. da Luz, Rua Pernambuco, Av. ACM, retorno Comercial Ramos,Av. Juracy Magalhães Junior, Lucaia, Av. Garibaldi, retorno próximo Hospital Jorge Valente, Av. Garibaldi, Ladeira de acesso a TV Itapuã, Rua Caetano Moura e então seguem o roteiro habitual.

- As linhas que trafegam no sentido Ondina/Rio Vermelho, com origem Barra, Av. Centenário, Rua Ademar de Barros e Cardeal da Silva com destino Av. Presidente Vargas, Rua da Paciência, Largo da Mariquita, Orla vão fazer o itinerário: Av. Presidente Vargas, Rua Euricles de Matos, Av. Garibaldi, Lucaia, Av. Juracy Magalhães Junior, Av. ACM, Rua Rio Grande do Sul, Av. Manoel Dias da Silva, Rua Visconde Itaboraí, retorno no Bompreço e daí seguem seu roteiro normal.

- As linhas om origem da Av. Garibaldi ou Vasco da Gama com destino a rua Conselheiro Pedro Luis/Largo da Mariquita farão o seguinte itinerário: Lucaia, Av. Juracy Magalhães Junior, Av. ACM, Rua Rio Grande do Sul, Av. Manoel Dias da Silva, Rua Visconde Itaboraí, retorno no Bompreço, seguem seu itinerário normal neste sentido.

