Linhas de ônibus alteram itinerários após interdição na avenida Oceânica

Devido à interdição do trânsito na avenida Oceânica, no trecho entre a praia da Paciência e a rua Senta Pua, a partir desta quinta-feira, 14, os ônibus que circulam pelo local terão seus itinerários modificados. A interdição acontece por causa das obras de requalificação entre Ondina e Rio Vermelho, segundo informações da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob).

Com a alteração, as linhas que circulam sentido Barra, passando pela Avenida Oceânica, deverão seguir pela rua da Paciência, rua Eurycles Matos, Travessa Garibaldi (Mergulho), passando pela Avenida Anita Garibaldi (retorno em frente ao Monumento Clériston Andrade), Avenida Adhemar de Barros.

Confira as linhas alteradas:

0711 Santa Cruz – Campo Grande R2

0720 Vale das Pedrinhas – Vila Rui Barbosa

0722 Nordeste – Campo Grande R2

0932 Rio das Pedras – Campo Grande R2

1001 e 1001.01 Aeroporto – Praça da Sé

1003 Aeroporto - Lapa

1030 Praia do Flamengo – Praça da Sé

1052 Estação Mussurunga – Barra 2

1231 e 1231.01 Sussuarana – Barra R2

1341 Estação Pirajá – Barra 2

Rio Vermelho

Com a interdição da Travessa Bartholomeu de Gusmão, os ônibus que circulam no Rio Vermelho, que foram desviados pela avenida Adhemar de Barros, devem seguir pela Avenida Anita Garibaldi, Rua Conselheiro Pedro Luis, passando pela Rua João Gomes e retornando no Largo de Santana. As linhas são:

0711 Santa Cruz – Campo Grande R2

0720 e 0720-01 Vale das Pedrinhas – Vila Rui Barbosa

0722 Nordeste – Campo Grande R2

0932 Rio das Pedras – Campo Grande R2

1001 e 1001-02 Aeroporto – Praça da Sé

1002 Aeroporto – Campo Grande

1003 Aeroporto – Lapa

1030 Praia do Flamengo – Praça da Sé

1051 Estação Mussurunga – Barra 1

1125 Narandiba/Doron – Barra 1

1230 e 1230-01 Sussuarana – Barra R1

1340 Estação Pirajá – Barra 1

adblock ativo