Linhas da Lapa serão integradas ao metrô a partir de domingo

A partir deste domingo, 10, as 121 linhas urbanas da Estação da Lapa serão integradas ao Metrô de Salvador. Assim, os usuários de transporte público de Salvador contarão com mais de 170 linhas fazendo a integração com o sistema. A população vai identificar essas linhas pelo rótulo com o símbolo da integração, na cor vermelha, acoplado aos ônibus nas partes dianteira, lateral e traseira [confira as linhas abaixo].

A integração ônibus-metrô começou em janeiro deste ano, com dez linhas do eixo das estações da Lapa, Acesso Norte e Retiro. Em junho, 41 linhas da Estação Pirajá, que têm o terminal como último ponto, também foram integradas ao sistema. Assim, o usuário, no período de duas horas, paga uma única tarifa, com valor equivalente à cobrada pelo sistema de ônibus, tendo acesso aos dois modais pelo SalvadorCard e cartão do metrô.

Para facilitar o processo, os cartões do Bilhete Avulso estão sendo distribuídos gratuitamente em todos os pontos do SalvadorCard e rede credenciada. O usuário precisa apenas realizar a recarga de duas tarifas (R$ 6,60) para adquirir gratuitamente o cartão. A Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) confirma que também há distribuição de informativos.

adblock ativo