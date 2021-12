Linhas da Barramar são alvo de disputa entre empresários

As linhas operadas pela Barramar têm sido motivo de disputa entre as empresas de ônibus de Salvador, após a confirmação de que a empresa deixará de operar na capital. Isso porque, com a inauguração do metrô, quem estiver operando na Estação Pirajá, onde a empresa sergipana mais atua, vai transportar os passageiros da região mais populosa da cidade, Cajazeiras.

Ninguém quer perder a oportunidade de ser a principal alimentadora do Sistema Metroviário soteropolitano. Segundo fonte ligada à Barramar, as empresas BTU e Rio Vermelho apresentam interesse especial nas linhas a serem distribuídas.

A intenção é ter maioria em duas das principais estações de transbordo da capital baiana. Atualmente, as duas coirmãs já são donas da maioria dos veículos que rodam na Estação Mussurunga.

Consórcios

Perguntado se BTU e Rio Vermelho receberiam a maior parte das linhas a serem remanejadas pela prefeitura, o superintendente da Transalvador, Fabrizzio Muller,desconversou. "Vocês estão mais informados do que eu", brincou ele.

Apesar do interesse, sabe-se que a operação desses itinerários será só por enquanto. Com a licitação das linhas de ônibus, que terá os vencedores anunciados em 27 de junho, três empresas obterão concessão para operar, por 25 anos, na capital.

O Setps, sindicato que representa as 18 empresas de ônibus que existem atualmente em Salvador, não confirma quais consórcios estão formados para disputar o processo licitatório.

adblock ativo