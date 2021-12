Linha Salvador - Morro de São Paulo faz conexão em Itaparica

Por conta da mudança no tempo e os fortes ventos, as viagens entre Salvador e Morro de São Paulo passam a operar com conexão na Ilha de Itaparica neste sábado, 31. Segundo a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), a medida visa garantir a segurança dos passageiros.

Com a mudança, a viagem entre a capital e o Morro de São Paulo passa a durar 3h20, uma hora a mais do que o normal. Os catamarãs saem do Terminal Náutico da Bahia, no Comércio, atracam em Itaparica e seguem via terrestre até a Ponta do Curral, em Valença, de onde fazem a travessia para o Morro.

Os três primeiros catamarãs do dia zarparam do Terminal Náutico para o Morro às 8h30, 9h e 10h30. Os próximos horários são 13h30 e 14h. As saídas do Morro com destino a Salvador são: 9h, 9h30, 12h30 e 15h.

Ainda por conta do mau tempo, as escunas de turismo que fazem o passeio pelas ilhas da Baía de Todos-os-Santos estão fora de atividade neste sábado. A travessia Salvador-Mar Grande atende a demanda de passageiros normalmente.

