Linha Expresso Barradão começa a operar no clássico Ba-Vi

A avenida Mário Sérgio, conhecida como Via Barradão e que liga Canabrava à avenida Paralela, será inaugurada neste sábado, 17. A via terá seis abrigos de ônibus, por onde vão passar o Expresso Barradão, linha de integração entre o estádio e a Estação do Metrô de Pituaçu.

Seis coletivos vão alimentar essa linha com saídas a cada 5 minutos. Esses ônibus vão trafegar em uma faixa exclusiva e vão funcionar nos dias de jogos, começando pelo clássico Ba-Vi.

De acordo com a prefeitura, os coletivos vão partir da estação Pituaçu, seguindo pela Paralela antes de ingressar na Via Barradão. Os usuários poderão pagar apenas uma passagem, caso acessem o sistema ônibus-metrô-ônibus utilizando o cartão de integração.

Além do Expresso Barradão, o torcedor também terá 40 ônibus saindo da Estação Pirajá, além das demais rotas que passam pela Rua Artêmio Valente.

