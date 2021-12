Linha 2 do metrô terá horário modificado neste fim de semana

Quem acessar a Linha 2 do metrô neste fim de semana perceberá a diferença no tempo de espera em Salvador. A CCR Metrô Bahia anunciou nesta sexta-feira, 13, que irá realizar um serviço na via entre as estações Acesso Norte e Detran.

A intervenção será realizada a partir das 22h deste sábado, 14, até as 5h desta segunda, 16.

A linha, que vai do Acesso Norte até o Aeroporto, terá um intervalo entre os trens de até 20 minutos. Já a Linha 1, que segue da Lapa até Pirajá, não será afetada por este serviço.

adblock ativo