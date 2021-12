A Linha 2 do metrô está com 55% das obras concluídas, de acordo com o titular da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur). A primeira estação da linha (Acesso Norte) está finalizada, e a do Detran encontra-se em fase de retoques. A previsão é que até o fim deste ano o trecho entre em operação até a Estação Rodoviária.

Na Paralela, as primeiras estações (Imbuí e CAB) estão na etapa final de acabamento, com a estimativa de começar a funcionar no primeiro semestre de 2017. As obras no trecho incluem a abertura de nova via expressa, fazendo a ligação direta com o viaduto Raul Seixas e a avenida Bonocô. Ciclofaixa e pista de cooper também estão sendo construídas ao longo da avenida.

Com o término das obras, somando a Linha 1 e a Linha 2, o metrô terá 41 quilômetros de extensão, tornando Salvador a cidade com a terceira maior malha metroviária do Brasil, atrás apenas de São Paulo e Rio de Janeiro.

adblock ativo