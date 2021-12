Linha 1 do metrô será ampliada em 5,5 km

A Linha 1 do metrô de Salvador e Lauro de Freitas será ampliada em 5,5 quilômetros e irá até a região de Águas Claras-Cajazeiras.

A autorização para licitar o chamado Tramo 3 da primeira linha do metrô foi assinada pelo governador Rui Costa, na tarde desta sexta-feira, 12, na Governadoria (CAB). A licitação tem previsão de publicação no Diário Oficial deste sábado, 13.

Ao final da obra, a Linha 1 terá 17,5 quilômetros de extensão e duas novas estações, totalizando 10 pontos de parada.

O Tramo 3 será implantado pelo lado esquerdo da BR-324, sentido Salvador-Feira de Santana, a partir do km-622, em Pirajá, até o km-616, próximo ao viaduto de Águas Claras.

O governo estadual desenvolveu estudos para integrar o Tramo 3 aos novos projetos de transporte previstos ou já executados, como os sistemas BRT das avenidas 29 de Março e Gal Costa e o VLT no subúrbio ferroviário, bem como a futura Estação Rodoviária de Salvador, em Águas Claras.

"Uma obra em Salvador, entre outras funções, tem que gerar emprego. Não são só 5,5 quilômetros de transporte público de qualidade, é emprego e renda durante e após a obra", afirmou o governador.

As obras que estão sendo executadas pelo Estado em Salvador, na opinião dele, possibilitarão à capital baiana ter "a melhor mobilidade urbana do país".

Para o governador, "quem chegar à cidade, de ônibus ou de avião, terá o metrô na porta para escolher aonde deseja ir. Isso é algo singular, eu diria quase único, com esse grau de integração no Brasil". Após a conclusão de todas as obras das linhas 1 e 2, o metrô terá 41 quilômetros, o terceiro maior sistema metroviário do Brasil.

Alterações

As intervenções no Tramo 3 incluem duas estações - Campinas de Pirajá e Águas Claras-Cajazeiras - e um terminal de integração em Águas Claras. As duas passarelas de pedestres, localizadas nas proximidades da loja Makro e em Campinas, passarão por reforma e adequação; e mais duas novas, em Campinas e Águas Claras, serão construídas para atender à demanda que será criada com o metrô.

Além destas intervenções, estão previstas obras de melhorias nas adjacências do Tramo 3, como ampliação do ramo esquerdo do trevo de Campinas; implantação do sistema de drenagem ao longo da linha do metrô; urbanização e paisagismo, tanto ao longo da linha quanto na via marginal, estações e terminal de integração.

Rui Costa ainda disse que todas as etapas da obra serão realizadas de forma a impactar o mínimo possível o tráfego da região, "por isso a execução será planejada detalhadamente".

A metodologia de intervenção para co nstrução do trecho será submetida à análise e aprovação da concessionária Via Bahia, empresa que gerencia a rodovia BR-324, durante o desenvolvimento do projeto básico.

