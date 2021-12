Linha 1 do metrô passa a ter 12 km na terça-feira

Com a conclusão da obra da Estação Pirajá do Sistema Metroviário Salvador-Lauro de Freitas, a Linha 1 do metrô (Lapa-Pirajá) passa ter 12 quilômetros de extensão. A estrutura será inaugurada na terça-feira, 22, pelo governador Rui Costa, com a presença da presidente Dilma Rousseff.

A estação metroviária de Pirajá será interligada ao Terminal Rodoviário de Pirajá (em reforma de ampliação pela concessionária CCR, que administra o sistema), por meio de uma passarela que permitirá ao usuário fazer a integração intermodal entre metrô e ônibus.

O governo concluiu o projeto original da Linha 1 dois anos e meio após a transferência da gestão do sistema do município de Salvador para o Estado, ocorrida em maio de 2013. O traçado conta com oito estações de transbordo entre a Lapa e a Estação Pirajá.

Moradia

Os moradores da cidade de Camaçari (Grande Salvador) vão receber, também na terça, as chaves de 1.104 imóveis do Programa Minha Casa, Minha Vida, que construiu 3.544 unidades habitacionais de características populares naquela região.

As chaves das residências serão entregues em uma cerimônia pelo governador Rui Costa e pela presidente Dilma Roussef, por volta das 11h30, depois que ambos cumprirem compromissos na capital baiana.

Também serão entregues unidades em Simões Filho (Grande Salvador), onde foram construídos três conjuntos residenciais, e em Juazeiro, na região norte do estado.

