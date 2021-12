Linha 1 do metrô para de funcionar e estações são fechadas

O metrô de Salvador parou de funcionar na manhã desta terça-feira, 26, próximo à estação da avenida Bonocô, segundo relatos de usuários. O problema resultou no fechamento de todas as estações da Linha 1, impedindo a entrada de passageiros.

A CCR Metrô, concessionária que administra o sistema, confirmou a situação ao Portal A TARDE, mas ainda não possui informações sobre o que causou o transtorno.

Uma das pessoas que não conseguiram acessar a estação do metrô na Lapa foi o biólogo Nilson Sales, que chegou ao local às 7h15. "Quando eu estava entrando na estação, eles fecharam os portões e informaram que o metrô tinha parado no meio da Bonocô. Todo mundo foi pegar ônibus e, por isso, a Lapa está lotada", ressalta.

Da mesma forma, centenas de passageiros que iriam utilizar o modal a partir da estação Acesso Norte se aglomeram no ponto de ônibus da Rótula do Abacaxi.

A Linha 2 do metrô também foi afetada. Um aviso afixado na estação Flaboyant informa que os trens estão circulando com intervalos de 10 minutos, "por motivo de serviços na via".

Entretanto, alguns passageiros aguardavam há cerca de 15 minutos. Por sua vez, a CCR Metrô informa que os trens da Linha 2 seguem com intervalo de cinco minutos.

Um aviso na estação Flaboyant informa sobre serviço na via

