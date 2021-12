Linha 1 do metrô de Salvador opera com lentidão por conta de vandalismo

Um problema técnico causado por vandalismo na Linha 1 do metrô de Salvador, trecho entre estações Retiro e Pirajá, na manhã desta quarta-feira, 22, faz com que os trens operem com lentidão.

De acordo com a CCR Metrô Bahia, concessionária do sistema, situação voltou ao normal por volta das 9h, contudo pasageiros relataram, por volta das 10h, que os trens ainda estavam demorando para ciccular.

Os trens estavam circulando com intervalo de cinco minutos. A CCR Metrô Bahia informou que uma equipe de manutenção atuou para normalização da operação.

Os clientes foram informados sobre a ocorrência por meio de banners e avisos sonoros nos trens e estações. Agentes de Atendimento e Segurança (AASs) também estavam fazendo a orientação presencial nas estações.

Ainda não se sabe quais atos de vandalismo causaram os problemas.

Clientes estão sendo informados por meio de banners | Foto: Gabriel Andrade | Cidadão Repórter | Via WhatsApp

