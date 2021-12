Língua de Prata, Jangada e quiosque são demolidos em Itapuã

Os restaurantes Jangada e Língua de Prata, tradicionais da Orla de Itapuã, foram demolidos na manhã desta quarta-feira, 11. Cerca de 25 prepostos da Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo (Sucom) também demoliram o Quiosque Brasil, que era instalado na praça em frente ao acarajé de Cira [veja vídeo abaixo].

Essas são as últimas estruturas que faltavam ser desapropriadas para revitalização da Orla de Itapuã. De acordo com o diretor de fiscalização da Sucom, Murilo Aguiar, o trabalho de demolição será concluído ainda nesta quarta, liberando a região para continuidade da obra no bairro.

Demolição

Os agentes da Sucom chegaram em Itapuã por volta das 6 horas, surpreendendo os funcionários do restaurante Jangada, que funcionou normalmente na segunda, mas estava fechado na terça, por conta da folga normal dos empregados. "Não veio um oficial de justiça para informar. Não foi notificado e não sabíamos da demolição", reclamou o músico Jairo Lima, que trabalhava no local e questionou qual seria o destino dos funcionários dos restaurantes.

"A revitalização tinha que ser feita, mas com outro projeto. Tinha muitos pais de família trabalhando nesses restaurantes. Essa demolição vai desempregar muita gente", completou. A responsável pelo Jangada não quis comentar o caso com a imprensa.

De acordo com o diretor da Sucom, a demolição foi autorizada pela 13ª Vara Federal. O caso era analisado pela Justiça desde 2014, quando os proprietários dos espaços entraram com ação judicial. Mas há 15 dias, a Justiça Federal devolveu a área à União e permitiu a desocupação.



Em resposta aos funcionários do Jangada que alegaram não terem sido informados sobre a demolição, Murilo enfatizou que as notificações são feitas pela Justiça aos advogados dos restaurantes, que tinham conhecimento do fato. Entretanto, o advogado Otávio Pires, que defende os dois estabelecimentos neste processo, disse que os restaurantes deveriam ter sido notificados com dez dias de antecedência, o que não ocorreu. Ele também alegou que a ação era referente as barracas de praia, sendo que os estabelecimentos não se configuram neste modelo de negócio.

O proprietário do Língua de Prata já tinha desistido da disputa judicial e desocupado cerca de 50% do restaurante, retirando maquinário, mesas e cadeiras. Nesta manhã, empregados retiraram os últimos objetos.

Já o Jangada, que estava funcionando normalmente, ainda estava equipado com maquinário e produtos para comercializar. O trabalho de demolição chegou a ser iniciado neste restaurante, mas foi interrompido para que funcionários recolhessem alimentos, bebida e equipamentos do restaurante.

O mesmo aconteceu no Quiosque Brasil, que vendia roupas e artesanatos. O advogado do estabelecimento, Eugênio Estrela, disse que foi surpreendido com a notícia da demolição, já que não foi notificado da ação. Ele também contestou a decisão da Justiça Federal, que alegou que o quiosque ocupava área de marinha.

"O quiosque fica a 100 metros do preamar, não é área de marinha. O terreno é do Estado da Bahia e foi feita licitação para exploração do espaço", disse explicando que o estabelecimento funcionava no local desde 2006 e afirmando que vai entrar com pedido de indenização contra a União por conta da demolição do quiosque.

Após a desocupação, os três estabelecimentos foram demolidos. O trabalho foi finalizado por volta das 11 horas e teve o apoio da Guarda Municipal de Salvador, Superintedência do Patrimônio da União (SPU) e agentes da Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador).

Confira o momento da demolição:

