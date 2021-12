Língua de Prata é fechada por falta de Plano de Segurança

A casa de shows Língua de Prata, no bairro de Itapuã, em Salvador, foi interditada nesta quarta-feira, 3, por não possuir o Plano de Segurança para Situações de Pânico (PSSP). A Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do Município (Sucom) lacrou o local com o apoio da Vigilância Sanitária.

De acordo com o órgão, em abril de 2013, o responsável pelo estabelecimento deu entrada no PSSP na autarquia, mas o processo acabou indeferido. Em janeiro deste ano, fiscais da Sucom notificaram o Língua de Prata para paralisar as atividades em função da ausência do Plano. Como a notificação não foi cumprida, a casa de shows foi interditada e só poderá voltar a funcionar após regularizar a situação junto à autarquia.

A Sucom informa, ainda, que de acordo com o decreto 23.252/2012, todos os espaços para espetáculos programados devem dispor de um Plano de Segurança para Situações de Pânico (PSSP).

