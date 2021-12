Lincoln & Duas Medidas e La Fúria comandam a festa de Natal

Em comemoração ao Natal do Harém, o evento vai proporcionar uma festa comandada por Lincoln & Duas Medidas e pela banda La Fúria, na próxima terça-feira, 25. A festa começa a partir das 18h e os ingressos estão à venda na sede da Diva, localizada na loja Chez Cohen, no 2º piso do salvador Shopping, no Ticketmix e nos balcões de ingressos.

No repertório, Lincoln vai apresentar sucessos autorais como La Raba, Glicose e Paredão das Amigas, além, é claro, de hits do momento. Já a banda La Fúria, com o seu pagofunk, promete um show dançante e cheio de sucessos e muita irreverência.

