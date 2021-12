Limpurb transfere carcaça da baleia para facilitar a remoção

Para facilitar a remoção, a carcaça da baleia jubarte – em estado de putrefação e com forte odor – foi transferida da praia no bairro de Coutos para a de Tubarão por equipes da Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb) no final da tarde desta segunda-feira, 2.

O animal era adulto, tinha 15 metros e cerca de 30 toneladas e morreu, na última sexta, 30, após encalhar na região. A retirada recomeçou na noite desta segunda, quando a maré voltou a baixar e o destino será o Aterro Metropolitano Centro (AMC).

Ao longo do final de semana, com a carcaça da baleia ainda na praia, moradores da região retiraram pedaços da carne do animal para consumo. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram populares utilizando a carne do animal para fazer churrasco.

A prática não é recomendada pelo coordenador de pesquisa do Projeto Baleia Jubarte, Milton Marcondes. “A morte, provavelmente, pode ter sido por conta do encalhe, mas o que levou esse animal a encalhar não se sabe. Não é recomendado que as pessoas se aproximem da carcaça e muito menos a retirada e consumo do animal. A gente não sabe qual problema de saúde o animal poderia ter”.

A Limpurb informou, por meio de nota, que foram utilizados dois caminhões, duas caçambas, um munck, uma retroescavadeira e dois contêineres de 20 metros cúbicos para a retirada da baleia.

A retroescavadeira retalhou a carcaça. “Era um cheiro muito forte. Nós nunca tínhamos passado por isso e foi uma experiência um tanto inusitada, mas tivemos que nos adaptar. Foi um fato da natureza”, disse a moradora Ana Cristina, 44 anos.

Milton Marcondes estima que o Brasil tenha mais de 20 mil baleias. Neste ano, de janeiro até agosto, foram registrados 41 encalhes de baleia jubarte no Brasil.

Desse número, 13 registros aconteceram na Bahia. Em situação de encalhe, na região sul da Bahia é possível entrar em contado com o Instituto Jubarte pelo telefone (73) 98802-1874. Já em Salvador, o número é (71) 98154-2131.

*Sob a supervisão da editora Meire Oliveira

