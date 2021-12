Limpurb terá fiscais para multar quem jogar lixo nas ruas

A presidente da Empresa de Limpeza Urbana do Salvador (Limpurb), Kátia Alves, revelou, ontem, que agentes vão atuar em motocicletas para fazer cumprir a lei que prevê multa para quem jogar lixo nas ruas da capital.



Segundo ela, o decreto que regulamenta a lei que dispõe sobre a proibição deverá se assinado pelo prefeito ACM Neto até o final deste mês.



Conforme Kátia, a lei, sancionada em dezembro, continua sendo discutida por uma equipe formada por representantes da Procuradoria Geral do Município (PGM) e de secretarias municipais, como as de Ordem Pública, Fazenda e Cidade Sustentável.



Kátia disse que o valor real da multa e a forma como será aplicada ainda não estão definidos. De concreto, só o número de agentes que vão trabalhar na fiscalização.



"Vamos contratar 40 agentes terceirizados que, somados às 20 equipes já existentes, serão distribuídos pela cidade. O edital já está pronto e aguarda a assinatura do decreto para ser lançado. Eles vão atuar em motos, o que vai facilitar o trabalho", disse.



Flagrante



Enquanto a lei não começa a vigorar, alguns bairros da capital baiana continuam como verdadeiros depósitos de lixo a céu aberto.



Na Itaigara, a equipe de A TARDE flagrou um funcionário de uma lanchonete depositando restos de alimentos em uma encosta, ao lado de um contêiner próprio para o descarte de lixo.

