Limpurb suspende retirada de carcaça de baleia no Subúrbio

O processo para retirar a carcaça da baleia morta na sexta-feira, 30, no Subúrbio Ferroviário de Salvador foi suspenso na manhã deste domingo, 1º. De acordo com a Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb) os agentes estão com dificuldades para realizar o trabalho de forma manual.

As ações voltam a ocorrer nesta segunda-feira, 2, quando a carcaça será rebocada para outro local de fácil acesso dos caminhões e do munk, para facilitar e dar maior agilidade para finalizar a retirada.

Relembre o caso

A baleia morreu na manhã da sexta, na praia de Coutos, localizada no Subúrbio Ferroviário de Salvador. Agentes do Projeto Baleia Jubarte estiveram no local e realizaram o procedimento. A bióloga do projeto, Luena Fernandes, constatou que tratava-se de uma baleia jubarte, com 14 metros e 60 centímetros e estima-se que ela pese 39 toneladas.

Este é o período conhecido como temporada de reprodução das baleias e segundo o instituto, aproximadamente 20 mil baleias migram para reproduzir no Brasil.

