Limpurb retoma retirada de carcaça de baleia no Subúrbio

Os agentes da Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb) retomaram na manhã desta segunda-feira, 2, o serviço para a carcaça da baleia morta na sexta-feira, 30, no Subúrbio Ferroviário de Salvador. De acordo com a empresa, a previsão é de que os agentes continuem com o serviço até às 14h, quando a maré volta a encher. A previsão de encerramento é para esta quinta-feira, 5.

A empresa também informou que após tentativas sem sucesso de rebocar a carcaça da baleia com uso de barco, está buscando outra medida com uso de retroescavadeira apropriada para uso em areia de praia. O intuito é levar os restos do animal morto para outro local que dê acesso aos caminhões e o munk, que irão ajudar na total remoção da carcaça para posteriormente encaminhar ao Aterro Metropolitano Centro (AMC), localizado na Estrada cia do Aeroporto.

A baleia morreu na manhã da sexta, na praia de Coutos, localizada no Subúrbio Ferroviário de Salvador. Agentes do Projeto Baleia Jubarte estiveram no local e realizaram o procedimento. A bióloga do projeto, Luena Fernandes, constatou que tratava-se de uma baleia jubarte, com 14 metros e 60 centímetros e estima-se que ela pese 39 toneladas.

adblock ativo