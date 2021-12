Limpurb recolhe mais 15 quilos de petróleo na Praia do Flamengo

As ações de monitoramento e retirada do óleo que se espalhou nas praias nordestinas e chegou à capital baiana continuam neste sábado, 12. Agentes da Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb) recolheram, nesta manhã, cerca de 15 quilos de petróleo empelotado na Praia do Flamengo. Ao todo, já foram retirados, desde sexta-feira, 11, 35 quilos do produto, encontrado também nas praias de Jardim de Alah, Jardim dos Namorados, Piatã, Itapuã e Buracão.

Uma comitiva com as presenças do presidente da Limpurb, Marcus Passos; do superintendente do Ibama na Bahia, Rodrigo Alves; e do gerente executivo da Petrobras, Maurício Diniz, além de técnicos da estatal, sobrevoou a costa litorânea no trecho entre Lauro de Freitas (Estrada do Coco) e Mata de São João (Praia do Forte), Salvador, Morro de São Paulo e Boipeba, a fim de que fossem verificadas as praias que estão sendo ou que podem vir a ser afetadas pelo material.

As equipes da Limpurb vão continuar disponíveis 24h para monitorar e retirar o óleo que, eventualmente, acabe chegando à orla de Salvador. A Guarda Civil Municipal (GCM) também poderá ser acionada a qualquer hora, através do telefone (71) 3202-5312, caso sejam encontrados animais feridos ou mortos nas praias. Para orientação da população, salva-vidas da Coordenadoria de Salvamento Marítimo (Salvamar) estarão atuando para que sejam evitados o banho de mar e o contato com o óleo nas áreas atingidas. O número 156 também pode ser acionado para informar qualquer ocorrência.

