Limpurb recolhe 60 toneladas de lixo do Rio Vermelho

Agentes da Empresa de Limpeza Urbana do Salvador (Limpurb) recolheram cerca de 60 toneladas de lixo no Rio Vermelho na madrugada desta quarta-feira, 3, um dia após os festejos de Iemanjá. Já na manhã desta quarta, um grupo de mergulhadores retirou os materiais deixados no mar [veja galeria abaixo].

Para a ação, a Limpurb contou com com 263 profissionais, oito compactadores, nove caminhões, nove carros-pipa e dois carros de apoio.

<GALERIA ID=20472/>

