Limpurb mobiliza mais de 200 agentes para serviços na chuva

Mais de 210 agentes de limpeza foram mobilizados pela Empresa de Limpeza Urbana (Limpurb) para realizar serviços especiais, em Salvador, após a forte chuva que atingiu a capital baiana nesta terça-feira, 26. Até o momento, cerca de 192 toneladas de material já foram retiradas.

Dentre os principais trabalhos realizados estão a desobstrução de vias, bueiros, sarjetas e canaletas, remoção de entulho, barro e escombros, lavagem de logradouro para limpeza de lama, além da colocação de lonas em locais onde houve deslizamento de terra ou que correm risco de deslizar.

O atendimento foi concentrado nas localidades que registraram as ocorrências, como Dique do Tororó, Bonocô, Barbalho, Vale do Canela, Centenário, São Caetano, Imbuí, Cassange, Vasco da Gama, Avenidas Gal Costa, ACM, Garibaldi e Mário Sérgio, além de Amaralina. As equipes da Limburp contam com o auxílio de 21 caçambas, oito caminhões e duas retroescavadeiras.

