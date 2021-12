Limpurb inicia remoção do corpo de baleia na Boa Viagem

Cerca de 40 agentes de limpeza iniciaram, na manhã desta sexta-feira, 22, a remoção do corpo da baleia que foi encontrado na praia da Boa Viagem. O animal, que pesa cerca de 40 toneladas e com 14 metros, foi encontrado à deriva, a distância de 200 metros da faixa de areia na manhã desta quinta-feira, 20.

No primeiro dia, não foi possível realizar a operação por conta da distância que estava o corpo do animal. A orientação foi aguardar até que movimento do mar levasse a baleia para as pedras da praia da Pedra Furada.

A equipe do Instituto Baleia Jubarte chegou a solicitar que as pessoas evitassem aproximação, até que fosse realizada a necropsia para verificar se o animal possui alguma doença.

A operação conta com caminhão-guincho, motosserras e facas. Segundo a Limpurb, a remoção consiste, inicialmente, em cortar as partes menores com faca, e em seguida os agentes utilizam motosserras para remover as maiores extensões.

A ação deve ser concluída em três dias, no entanto depende da maré para o trabalho dos agentes, pois, quando alta, não é possível ter acesso ao corpo do animal. O que só acontece durante a maré baixa. Todo material removido será encaminhado para o Aterro Metropolitano da Capital, no bairro do CIA.

Conscientização

Para o comerciante Júlio Braga, 52 anos, ter visto a baleia naquela situação foi um momento de tristeza e curiosidade. “Sou morador da região e sempre, esse horário, realizo caminhada matinal. Fiquei muito surpreso com a dimensão do animal, mas, ao mesmo tempo, triste em saber que várias baleias estão morrendo neste período”, conta.

A cabeleireira Izabel Mello, 35 anos, moradora do bairro da Ribeira, diz que chegou a observar a operação para remoção do animal. “O que mais impressiona não é o peso nem o tamanho, mas os fatores humanos que podem ter favorecido a morte. É necessário se conscientizar diante do que está acontecendo”, diz.

Registros

De acordo com o Instituto Baleia Jubarte, 93 baleias da espécie jubarte apareceram encalhadas no litoral do Brasil, este ano, durante a temporada de reprodução dos mamíferos, que vai de julho a novembro.

O número já supera as 78 ocorrências contabilizadas pelo Projeto Baleia Jubarte ao longo de todo o ano passado. A Bahia lidera o ranking dos estados com o maior número de encalhes na atual temporada reprodutiva, com 38 registros, seguida pelo Espírito Santo, Rio de Janeiro, Alagoas, São Paulo e Sergipe.

Os animais se deslocam para a costa brasileira entre os meses de julho e outubro, quando é o período de reprodução da espécie. Além disso, os encalhes são fenômenos naturais nessa época do ano, que traz cerca de 17 mil baleias para o litoral brasileiro.

*Sob a supervisão da editora Meire Oliveira

Limpurb inicia remoção do corpo de baleia na Boa Viagem | Foto: Divulgação/ATarde

