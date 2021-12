Limpurb espera remover 1.7 mil toneladas de lixo do subúrbio

A Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb) montou um mutirão para promover limpeza no trecho que vai da Baixa do Fiscal a São Tomé de Paripe, no subúrbio ferroviário de Salvador. A expectativa é que cerca de 1,7 mil toneladas de lixo sejam removidos até esta quinta-feira, 19, quando termina a ação, que começou no último dia 2.

O mutirão conta com 120 funcionários, que trabalham de segunda a sábado, das 6h30 às 15h. A iniciativa inclui capinação, roçagem, varrição, coleta de lixo e capim e pintura de meio fio.

Além disso, as equipes também realizam ações de educação ambiental de porta em porta, com auxílio de carro de som para orientar a população sobre como manter ou realizar o descarte correto do lixo e entulho, locais adequados para descarte e horário de coleta.

