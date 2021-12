Limpeza de peças danificadas é ato 'cirúrgico'

O trabalho de limpeza dessas peças que foram danificadas por depredadores é quase cirúrgico, chega a levar meses, conta o restaurador Antônio José Pereira da Silva, conhecido como Canoeiro.

Com uma pequena espátula, pacientemente, aos poucos, ele vai retirando a sujeira provocada pela seiva das árvores, salitre e fezes de pombos.

Depois de limpar as saliências, reentrâncias e protuberâncias das peças, ele as lava com sabão neutro e água.

"A gente trabalha por meses para, poucos segundos depois, uma pessoa chegar e desfazer todo esse esforço. Isso me deixa muito triste", lamenta o restaurador.

Constante

A coordenadora do setor de restauração de elementos artísticos, Kathia Berbert, explica que o trabalho de conservação é uma atividade constante.

"Todo esse processo permite que a estrutura volte à sua composição original. A restauração é o último passo, quando a peça já foi destruída", diz.

Kathia Berbert revela que, mesmo após a conclusão das obras emergenciais, os restauradores continuarão o exercício de recuperação no Passeio Público.

"Agimos assim para explicar aos visitantes do local como tudo é feito e, dessa forma, tentar sensibilizá-los sobre a importância desse trabalho de conservação", afirmou.

