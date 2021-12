Liminar suspende peça que traz mulher trans como Jesus

Por decisão judicial, a apresentação do espetáculo 'O Evangelho Segundo Jesus, Rainha do Céu', que ocorreria na noite desta sexta-feira, 27, às 20h, no Espaço Cultural da Barroquinha, em Salvador, foi suspensa.

A decisão proferida pelo juiz Paulo Albiani Alves, da 12ª Vara Cívil de Salvador, impediu que a Fundação Gregório de Mattos (FGM), administradora do espaço cultural, apresentasse a peça.

Protagonizada pela atriz transexual Renata Carvalho e dirigida por Natália Mallo, a apresentação retrata a forma que Jesus seria se voltasse ao mundo na pele de uma travesti e provoca reflexões em torno de questões de gênero.

O motivo alegado, de acordo com a sentença, seria que a "peça era atentatória à dignidade à fé cristã/católica e todos aqueles que acreditaram e respeitaram Jesus como filho do Deus criador do universo".

Ainda segundo o documento, a peça "expôs ao ridículo os símbolos nacionalmente encontrados, como a cruz e o próprio homem". Além disso, afirma ainda que “incitou crime de ódio e feriu a liberdade e a dignidade humana".

O espetáculo, que chegou a ser exibido na noite de quinta, 26, integra a programação do Festival Internacional de Artes Cênicas da Bahia (Fiac).

Por meio de nota, a FGM informou que as medidas judiciais cabíveis já estão sendo tomadas. (veja íntegra da nota abaixo).

“Censura”

O presidente da Comissão de Diversidade Sexual e Enfrentamento à Homofobia da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-BA), Felipe Garbelotto, afirmou que a medida fere os direitos do cidadão.

“Eu discordo totalmente dessa medida. É uma forma de censura, pois não tem nenhum motivo plausível para a suspensão do espetáculo”, afirmou Garbelotto.

Ele afirmou, ainda, que foi pego de surpresa e não soube informar sobre detalhes do procedimento judicial que pode ser tomado. Segundo ele, a peça pode ficar suspensa até este domingo, último dia programado para a apresentação.

Confira íntegra da nota

Por conta de determinação judicial emitida no final da tarde desta sexta, 27, a Fundação Gregório de Mattos suspendeu a apresentação do espetáculo "O Evangelho Segundo Jesus, Rainha do Céu" de hoje, no Espaço Cultural da Barroquinha.

A peça dirigida por Natalia Mallo (SP), integra a programação da décima edição do Festival Internacional de Artes Cênicas (FIAC) Bahia 2017, que ocupa diversos espaços em Salvador, entre 24 e 29 de outubro, com peças de teatro, espetáculos de dança, performances, críticas e atividades formativas.

A FGM, bem como a produção do Festival, já está tomando as providências jurídicas cabíveis.

Clique na imagem abaixo para conferir a sentença na íntegra (em arquivo PDF)

Reprodução da primeira página da liminar que suspendeu a peça (Foto: Reprodução)

adblock ativo