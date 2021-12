Liminar suspende obra de viaduto do metrô de Salvador

As obras de um viaduto que integra a construção do metrô de Salvador, de responsabilidade da Companhia do Metrô da Bahia (CCR Metrô Bahia), foram suspensas por uma liminar, nesta segunda-feira, 5. A medida foi assinada pela desembargadora Joanice Maria Guimarães de Jesus (da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia).

A liminar foi expedida depois que os proprietários de nove imóveis localizados no encontro entre a avenida. Carybé e a alameda Dilson Jatahy Fonseca ingressaram com ação na Justiça alegando que os terrenos teriam sido invadidos para a construção do viaduto.

O embargo vai durar até que seja realizada perícia técnica nos imóveis, para que se possa averiguar se há invasão nos terrenos, bem como os impactos da obra de implantação da linha metroviária sobre os mesmos.

O novo viaduto possibilitará o retorno direto dos veículos que saem da alameda Dilson Jatahy Fonseca (retornando de Stella Maris), em direção à avenida Luis Viana Filho (Paralela).

Segundo o advogado dos donos dos imóveis, nenhum tipo de desapropriação foi feita pela CCR Metrô para viabilizar legalmente a posse sobre os terrenos.

A reportagem de A TARDE entrou em contato com a assessoria de comunicação da CCR Metrô Bahia, mas a empresa informou que não vai se posicionar até ser notificada oficialmente.

