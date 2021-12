Liminar suspende a licitação do BRT de Salvador

A Justiça determinou a suspensão do processo licitatório da primeira etapa do BRT (sistema de trânsito rápido por ônibus) de Salvador. Esse trecho vai ligar a região do Parque da Cidade, no bairro do Itaigara, até ao Terminal Rodoviário.

A decisão liminar, que atende a uma solicitação da empreiteira OAS, é do juiz Ruy Eduardo Almeida Britto, da 6ª Vara da Fazenda Pública da capital baiana.

A empresa contesta os critérios da licitação. No entanto, procurada por A TARDE, a assessoria da OAS não especificou a natureza destes questionamentos.

Diante do impasse judicial, o titular da Secretaria de Mobilidade (Semob) da capital, Fábio Mota, disse que acionou a Procuradoria Geral do Município (PGM) para entrar com um pedido de suspensão da liminar.

“Acredito que nas próximas horas o recurso da OAS seja revertido. Com isso, daremos continuidade ao processo”, disse o titular da pasta municipal.

Mota também questionou a postura do juiz responsável por acatar o pedido de liminar. Segundo ele, a decisão foi tomada sem ouvir a prefeitura.

Obra

Estimada em R$ 408 milhões, a obra do primeiro trecho do BRT está prevista para ser entregue em um prazo de 28 meses após a assinatura de contrato com a empresa vencedora da licitação.

*Estagiário sob a supervisão do editor-coordenador Luiz Lasserre

adblock ativo