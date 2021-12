Liminar salva 32 barracas em Ipitanga, mas 138 tombaram no restante da orla

Enquanto em Salvador mais 138 barracas de praia eram demolidas, na terça-feira, 24, em Brasília o Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF) determinou a suspensão da demolição de 32 barracas localizadas na praia de Ipitanga, em Lauro de Freitas, segundo a assessoria de comunicação da prefeitura do município.

A prefeitura de Lauro de Freitas entrou com recurso contra a demolição na segunda, 23, mesmo dia em que a prefeita Moema Gramacho conseguiu negociar com a Polícia Federal mais um dia de prazo para que os donos de barracas se preparassem para a retirada.

Em Salvador, desde a segunda, já foram demolidas 240 barracas, entre a Praia do Flamengo e a Barra. Na terça, ao contrário do primeiro dia de retomada da demolição das barracas de praia, permissionários de Patamares trocaram a revolta e o protesto pela resignação. Já em Ipitanga, onde as barracas não haviam sido demolidas até o início da noite, o clima era de tensão.

No local, o desespero entre os barraqueiros aumentou após a chegada da informação sobre as demolições em Patamares, realizadas por volta das 6h20 da manhã. Enquanto as barracas eram transformadas em entulhos em poucos segundos, comerciantes e funcionários dos estabelecimentos de Ipitanga se preparavam para, segundo eles, enfrentar quem quer que fosse para conservar seus estabelecimentos em pé.

Carlos Luis Fritsch, 48 anos, proprietário da barraca Tchê, por exemplo, chegou a amarrar à cintura uma garrafa contendo gasolina. Também acorrentado a um botijão de gás e sem tirar o isqueiro das mãos, ele afirmava que preferia morrer a ver a sua barraca ser derrubada. "Estou disposto a fazer isso. Alguém precisa olhar por nós", disse, com lágrimas no rosto.

Reunião - Às 10 horas da manhã, a prefeita de Lauro de Freitas, Moema Gramacho, reuniu manifestantes na praia de Ipitanga e, com eles, rezou a oração do Pai Nosso. Ao lado dos barraqueiros, a todo momento a gestora tentava amenizar os ânimos. "Não quero que vocês façam nenhuma atrocidade, nada que atinja a integridade de vocês", disse ela, repetidas vezes.

