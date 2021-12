Líderes religiosos enviam mensagens de fim de ano para leitores de A TARDE

Data significativa para os cristãos, o Natal – ou “nascer”, em latim – simboliza o período em que as pessoas, independentemente de religião, emanam votos de paz, amor e harmonia ao próximo e desejam boas energias para o ano que se inicia.

A tradição, criada pela Igreja Católica, ganhou destaque na passagem da Antiguidade para a Idade Média, entre os séculos IV e VI, sobretudo com o objetivo de atrair os pagãos para a conversão cristã. Ao longo dos séculos, no entanto, foram incorporados os elementos que fazem parte da celebração atual, como músicas, ceia, cartões e troca de presentes, entre outros.

O professor Marcelo Lima, do Departamento de História da Universidade Federal da Bahia (Ufba), explica que muitas religiões não-cristãs, apesar de não celebrarem a data, reconhecem a importância do Natal. Segundo ele, a festa amplia um de seus conceitos originais, de celebrar o nascimento de Cristo – mesmo com dúvidas em relação à data correta -, e mobiliza seguidores de outras crenças.

“Em um país multiétnico e multirreligioso como o Brasil, o Natal acaba sendo uma celebração para a maioria da população, que tem a ver com sua construção contemporânea. A data se tornou uma festividade que independe de religião, quando você encontra a família e os amigos, e que ganhou uma dinâmica não necessariamente religiosa. Nesta época, as pessoas se unem para fazer doações, deixam as desavenças de lado e ficam menos brutalizadas”, ressalta o historiador.

Mensagens

Para marcar esta época, o Portal A TARDE reuniu líderes de diferentes religiões – Católica, Espírita, Evangélica e Candomblé -, que enviaram mensagens de paz, amor e harmonia para seus seguidores.

O Arcepisbo de Salvador e Primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger, sugere que, neste período, as pessoas vivam uma “experiência do amor de Deus”. O Tata Anselmo dos Santos, do Terreiro Mokambo, envia uma mensagem de paz, harmonia e equilíbrio, para que todos possam “conviver com as diferenças”.

O médium Divaldo Franco, fundador da Mansão do Caminho, resgata períodos de sofrimento que ressurgiram por meio do amor divino. Já o pastor Djalma Torres, da Igreja Batista Antioquia, destaca o clima de mudanças, que gera “um sentimento de felicidade que pode não perdurar, mas que vale a pena enquanto se está vivendo”.

Confira na íntegra as mensagens dos líderes religiosos para os leitores de A TARDE:

>> Dom Murilo Krieger, Arcebispo de São Salvador da Bahia - Primaz do Brasil

Dom Murilo Krieger (Foto: Luciano da Matta | Ag. A TARDE | 28.03.2017)

“'Vamos a Belém, para ver o que aconteceu' (Lc 2,15). É compreensível essa decisão dos pastores que tomavam conta de rebanhos. Eles ficaram maravilhados quando ouviram o Anjo do Senhor lhes anunciar: 'Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós o Salvador, que é o Cristo Senhor!'. Então, eles foram às pressas em direção da Gruta, para conhecer o recém-nascido, 'envolto em faixas e deitado numa manjedoura' (Lc 2,16). Depois de encontrá-lo, glorificaram e louvaram a Deus 'por tudo o que tinham visto e ouvido' (Lc 2,20).

Hoje, nós é que somos chamados a ir a 'Belém!' - isto é, a fazer uma experiência do amor de Deus; a acolhê-lo; a adorá-lo; a viver segundo seus ensinamentos Hoje, nós é que somos chamados a ir a 'Belém!' - isto é, a fazer uma experiência do amor de Deus; a acolhê-lo; a adorá-lo; a viver segundo seus ensinamentos

Hoje, nós é que somos chamados a ir a 'Belém!' - isto é, a fazer uma experiência do amor de Deus; a acolhê-lo; a adorá-lo; a viver segundo seus ensinamentos. Se formos a 'Belém', nós é que sairemos por aí, glorificando e louvando o Senhor”.

>> Tata Anselmo dos Santos, do Terreiro Mokambo - Onzó Nguzo Za Nkisi Dandalunda ye Tempo

Tata Anselmo dos Santos (Foto: Joá Souza | Ag. A TARDE | 08.09.2016)

"Desejo que esse ano seja de muita paz, harmonia e equilíbrio. Que todos nós possamos trabalhar independente de religião, com muita harmonia.

Que nós possamos conviver com as diferenças, pois todos nós somos iguais perante Deus, que é o Criador. Que nós possamos conviver com as diferenças, pois todos nós somos iguais perante Deus, que é o Criador.

Que nós possamos conviver com as diferenças, pois todos nós somos iguais perante Deus, que é o Criador. E que a vontade e a paz desse Deus caia sobre todos".

>> Djalma Torres, pastor da Igreja Batista Antioqui

Pastor Djalma Torres (Foto: Joá Souza | Ag. A TARDE | 19.03.2015)

“Ainda bem que dezembro nos oferece alternativas ao desencanto reinante no país de hoje. O Natal é um período de encantamento, de reflexão, de recolhimento, de encontros, de enlevo espiritual, de uma parada na vida para se olhar e rezar, para abraçar e reconciliar, para se pensar na vida, no mundo e em Deus, mesmo em meio a tanto vigor comercial, mesmo com a dor de uma perda ou o sofrimento por dificuldades, mesmo com uma mesa sem pão, ou sem um espaço para o recolhimento. Natal é o mistério de Deus no coração do ser humano.

Natal é o mistério de Deus no coração do ser humano Natal é o mistério de Deus no coração do ser humano

E depois o clima continua, vem o final do ano, o Réveillon, a virada do ano, a expectativa de mudança – que nem sempre acontece – mas lá no íntimo da alma há suspiros e sonhos, há votos e esperança, há cansaço e um sentimento de felicidade que pode não perdurar, mas que vale a pena enquanto se está vivendo”.

>> Divaldo Franco, médium e fundador da Mansão do Caminho

Divaldo Franco (Foto: Divulgação | Mansão do Caminho)

“O Império Romano, qual polvo esmagador, dominava o mundo com os seus tentáculos cruéis, ao som dos clarins das vitórias.

Havia sofrimento, miséria e dor.

Foi nesse momento que Ele veio ter conosco, demonstrando a grandeza do amor em plenitude.

Repetindo a ocorrência do passado Ele volta e renasce no cerne do ser. É Natal!” Repetindo a ocorrência do passado Ele volta e renasce no cerne do ser. É Natal!”

Ainda existem padecimentos e desespero. A criatura humana apega-se à ciência e a tecnologia de ponta, mergulhando no abismo das paixões asselvajadas e do vazio existencial em agonia.

Repetindo a ocorrência do passado Ele volta e renasce no cerne do ser. É Natal!”.

adblock ativo