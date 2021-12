Um grupo com cerca de 20 pessoas protesta na tarde desta quinta-feira, 12, na sede da Companhia de Eletricidade da Bahia (Coelba), no bairro do Cabula, em Salvador.

Os participantes do protesto, que fazem parte da Central de Líderes Comunitários (CLC), reclamam do fim do convênio entre a Coelba e a Caixa Econômica Federal para o pagamento da conta de luz nas casas lotéricas, o que tem provocado extensas filas nos pontos credenciados da cidade.

>> MP-BA recomenda restabelecimento de contrato entre a Coelba e a Caixa

Com faixas e contas de energia elétrica, os manifestantes gritam palavras de ordem, como “Queremos pagar e a Coelba não quer deixar”. O grupo ocupa a área interna da Companhia e o protesto não causa reflexos no trânsito da região.

Da Redação Líderes comunitários protestam na Coelba contra filas para pagar conta de luz

Mais cedo, os líderes comunitários se reuniram com representantes da Coelba e indicaram locais da cidade que necessitam de mais postos de atendimento. Após a reunião, a Coelba informou que vai disponibilizar quatro unidades móveis para a população pagar as contas de luz, que vão revezar por estas localidades indicadas.

