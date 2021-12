Lideranças sindicais protestam na Piedade

Na manhã desta quarta-feira, 29, representantes da Central de Trabalhadores do Brasil (CTB) e de movimentos sociais organizaram um protesto pacífico na Praça da Piedade, no centro da capital baiana.

O grupo até levou um grande bolo para degustação em homenagem aos 468 anos de Salvador, comemorados hoje.

O tom ameno esteve reservado apenas ao bolo de aniversário, porque a maior parte da concentração no local envolveu protestos contra as reformas trabalhistas e da Previdência Social.

O ato contou com faixas de protestos e músicas acompanhadas por instrumentos de percurssão. Principais alvos são os políticos integrantes da comissão especial para análise da Reforma da Previdência ou de projetos polêmicos que retiram direitos da classe trabalhadora.

Segundo lideranças do CTB, o calendário de manifestações seguirá uma pauta de paralisações organizadas de modo a se estender até o mês que vem, quando será deflagrado o “28 de abril: dia nacional para parar o Brasil”.

Esta semana, a data vem sendo refrão para as lideranças do movimento convocarem as bases de cada categoria sindical do país para engrossarem o movimento contra as reformas.

Um "ensaio" está programado para esta sexta-feira, 31, quando haverá grande manifestação entre o Campo da Pólvora e o Forte do Barbalho.

Calendário

Representando a direção do Sindicato dos Metalúrgicos de Camaçari, Sônia Cristina Santos confirmou que o calendário de protestos será cumprido à risca. "Hoje é aniversário de Salvador, dia de dizer que a luta continua para preservar nossos direitos", afirmou.

Conforme as lideranças anteciparam ao longo desta semana, estão sendo articulados protestos no endereço de cada parlamentar que votou a favor das reformas.

"Já temos um levantamento de dez residências desses políticos e vamos protestar na frente das casas deles", prometeu Rui Oliveira, presidente da APLB- Sindicato.

Ele acrescentou que a ação será seguida pelas bases no interior e que se pretende continuar acessando os endereços dos parlamentares também durante os finais de semana, onde eles possam ser descobertos.

adblock ativo