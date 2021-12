Líder do tráfico no RJ é preso em bairro nobre de Salvador

Um dos líderes do tráfico de drogas do Complexo do Alemão, no Rio Janeiro, foi preso na manhã desta terça-feira, 11, no bairro da Pituba, em Salvador. De acordo com a Polícia Civil da Bahia, Silvano de Souza Britto, de 39 anos, conhecido como "Irmão Metralha", estava escondido há cerca de dois anos em um apartamento do bairro nobre da capital e continuava comandando, da Bahia, o esquema de venda drogas em diversas cidades do Rio.

Para tentar despistar os rivais e evitar a perda de pontos de venda, Silvano administrava a comercialização dos produtos ilícitos por meio de aparelhos celulares, com números que possuíam o prefixo da capital fluminense. "Era uma forma de fazer os rivais pensarem que ele estava no Rio e evitar que tentassem tomar seus pontos", revelou o diretor do Departamento de Narcóticos (Denarc), delegado Jorge Figueiredo, que forneceu apoio logístico e operacional às equipes da Polícia Civil do Rio, permitindo a prisão do traficante na Bahia.

Silvano de Souza foi preso no Edifício Águas Claras, localizado na Rua Pernambuco, por volta das 6 horas da manhã. O traficante, que é cadeirante há mais de 12 anos por ter levado dois tiros após ter furado um bloqueio policial no Morro do Alemão, já foi transferido para o Rio.

