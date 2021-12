Líder do tráfico no Nordeste de Amaralina é preso na Pituba

Por quase três anos, Leandro Marques Cerqueira, 36, o Leandro P. ou Leandrinho, conseguiu driblar as investidas das polícias Civil e Militar e ficar livre. No entanto, na noite do domingo, 13, por falta de sorte ou de esperteza, ele foi flagrado e preso por policiais militares da 40ª CIPM (Nordeste de Amaralina), quando passava de carro pela Rua Amazonas, na Pituba.

Os PMs desconfiaram dele e, ao abordá-lo, descobriram se tratar de um dos homens mais procurados da Secretária de Segurança Pública do Estado (SSP/ BA) e temido no Nordeste de Amaralina e Chapada do Rio Vermelho.

Ele estava no Hyundai HB20 branco OLE- 2620. A polícia não informou se o veículo tinha restrição de roubo.

Segundo a Polícia Civil, Leandro P. é o principal traficante de drogas da localidade do Boqueirão, no Nordeste de Amaralina, e responsável por comandar e participar de diversos homicídios, inclusive o do soldado da PM Diego Márcio Tavares de Oliveira, em 2014.

Leandro P. foi detido com 11 pinos de cocaína e encaminhado ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas pelo delegado Reinado Mangabeira, da 3ª Delegacia de Homicídios Baía de Todos os Santos (DH/BTS).

Na unidade policial, foi constatado que havia três mandados de prisão em aberto contra ele. Todos foram cumpridos.

Conforme Mangabeira, as polícias já vinham tentanto prendê-lo, mas sem sucesso. “Ele é procurado há muito tempo, não só pelo DHPP, mas pela 28ª Delegacia Territorial (Nordeste de Amaralina), que também tinha mandados em aberto contra ele”, afirmou o titular.

Puro terror

Sob anonimato, um policial da 40ª CIPM (Nordeste) afirmou que Leandro P. comanda com mãos de ferro o tráfico de em quase todo o bairro e localidades vizinhas. “Ele é o 02 [chefe número 2], 01 é Val Bandeira, que está preso”, contou o PM.

Em 2012, Leandro P foi preso por policiais da 6ª DT (Brotas), em São Caetano, quando tentava fugir para São Paulo. Na ocasião, os investigadores encontraram na casa dele quase R$ 40 mil em espécie.

Um ano depois, em 2013, ele foi apontado pela polícia como o mandante da morte do então comparsa, Luís Carlos Santos Costa, o Belisco, que, à época, comandava o tráfico na ladeira Serra Verde - região entre o Vale das Pedrinhas e o Nordeste -, e foi executado com mais de 50 tiros após supostamente trair Leandro P.

Possível retaliação

Para coibir uma possível retaliação por parte de traficantes aliados a Leandro P., o policiamento no Nordeste de Amaralina e nos bairros adjacentes foi reforçado, embora o clima entre os moradores e comerciantes seja de tranquilidade.

“Está tudo tranquilo. Nem soube da prisão dele. Se tiver alguma coisa, será à noite. As coisas aqui só acontecem de noite”, disse uma estudante de 24 anos, moradora de Casinhas, no Vale das Pedrinhas.

Uma dona de casa de 43 anos, moradora da Chapada do Rio Vermelho, afirmou que, apesar da prisão de Leandro P., estava tudo bastante calmo na região.

