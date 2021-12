Líder do tráfico em Novo Horizonte é preso durante operação

Uma operação com 90 policiais, Civil e Militar, prendeu quatro suspeitos de tráfico, entre eles o suposto líder do tráfico em Novo Horizonte, e apreendeu dois adolescentes, na madrugada desta sexta-feira, 11, nos bairros de Novo Horizonte, Sussuarana e Arenoso. Foram presos Antônio Carlos Ferreira Filho, o "Bilu", Isaias Medeiros Gomes, o "Velho", ambos de 21 anos, Daiane Cristina Leite Silva, 20, e Uanderson Ferreira da Silva, o "Olho de Vidro", 29. Envolvido num triplo homicídio ocorrido em fevereiro deste ano, em Novo Horizonte, Uanderson também é apontado como líder do trafico no bairro, segundo a Polícia Civil. A operação Horizonte tinha a finalidade de cumprir 20 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 1ª Vara de Tóxicos da Capital.

Com Uanderson e Daiane, no bairro Novo Horizonte, os policiais apreenderam dois revólveres calibre 38, um deles usado no triplo homicídio, munições, três celulares, um pen drive e R$ 130 em espécie. Já com Antônio e Isaias, que estava em Pitanguinha, em Simões Filho, foram encontrados um rifle Puma calibre 44, mais um revólver 38, ambos municiados, quinze "papelotes" de cocaína, cinco "trouxinhas" de maconha, duas pedras de crack, uma balança de precisão e outro telefone celular.

De acordo com o titular da Delegacia de Homicídios Múltiplos (DHM), delegado Odair Carneiro, que coordenou a operação, o triplo homicídio, motivado pela disputa por pontos de venda de drogas, vitimou Daividson França Marques, Nabam Nobre Samara e Deivison Santos Freitas. "Olho de Vidro", também é responsável por outros homicídios ocorridos na região.

As prisões aconteceram em Novo Horizonte, Sussuarana e Arenoso (Foto: Ascom | Polícia Civil)

Antônio, Isaias e Uanderson já têm passagem por tráfico de drogas. Junto com Daiane, o trio foi autuado por porte ilegal de arma e tráfico de entorpecentes. "Olho de Vidro" vai responder pelo triplo homicídio e seguirá, junto com os outros para o sistema prisional.

As garotas apreendidas foram encaminhadas à Delegacia para o Adolescente Infrator (DAI). Mais 10 pessoas foram conduzidas ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e liberadas após prestarem depoimento.

