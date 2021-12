Líder do tráfico de Massaranduba é morto próximo à Igreja do Bonfim

O líder do trafico de drogas do bairro de Massaranduba, em Salvador, foi morto no final da tarde desta segunda-feira, 13. O crime ocorreu próximo à Igreja do Bonfim. Por conta da morte do homem, a segurança na região foi reforçada na região.

O corpo de Rodrigo Ferreira do Bonfim, 22 anos, que era "Nove de Espada" do Baralho do Crime da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), foi localizado com marcas de tiros por volta das 17h, na entrada do clube Itapagipano, na Cidade Baixa. A polícia investiga o crime.

Rodrigo tinha sido preso no dia 5 de setembro, no condomínio de luxo El Viso, onde levava uma vida de alto padrão. O local fica no bairro de Atalaia, em Aracaju (SE). Na época, ele era considerado pela SSP-BA como um dos criminosos mais procurados da Bahia. O traficante já tinha cometido vários homicídios.

Reforça policial

O reforço na região é feito por militares da 17ª Companhia Independente (17ª CIPM/Uruguai), Operações Gêmeos e Apolo, Rondas Especiais (Rondesp) Baía de Todos-os-Santos e pela Companhia de Patrulhamento Tático Móvel (Patamo).

"A Polícia Militar se manterá vigilante durante todo o tempo para evitar que a população de bem não sofra com ações delituosas que comprometam a normalidade da rotina da região", disse a Polícia Militar (PM), em nota.

