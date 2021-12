Líder do tráfico de drogas no Lobato é preso

O líder do tráfico de drogas da região da Linha do Trem, no Lobato, Moisés Sales dos Santos, também conhecido como "Cabelinho", de 20 anos, foi preso sob acusação de ter cometido 10 homicídios nos últimos dois anos, no subúrbio ferroviário de Salvador. Segundo informações divulgadas nesta quarta-feira, 25, pela assessoria da Polícia Civil da Bahia (PC-BA), os crimes foram motivados por disputa de tráfico de drogas.

Moisés foi detido por uma equipe da Polícia Militar, na Fazenda Grande do Retiro. Com ele foi encontrada uma pistola 380, maconha e R$ 9,2 mil. Os policiais conduziram o suspeito à 4ª Delegacia Territorial de São Caetano (DT/São Caetano), de onde foi levado ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) para prestar depoimento.

Segundo a PC-BA, em contato com o delegado Reinaldo Mangabeira, Moisés acabou confessando participação na morte de Lívia Maria Silva Santos, de 18 anos; Iracema Pinto dos Santos, de 30 anos; Franciele Silva Gomes, de 30 anos; Manoela Catucha de Souza, 19; Everaldina da Silva Bispo, de 49; Jurandi Bonfim Aragão, de 51; Ricardo Oliveira Conceição, de 31 anos; Ádson Carlos Santos, de 26 anos; Márcio Menezes, de 25 anos e Evandro Dias Pereira, de 29 anos.

A prisão de Moisés em flagrante foi convertida em preventiva e os outros integrantes da quadrilha serão investigados para que a prisão seja solicitada à justiça pelo DHPP.

