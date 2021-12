Líder do tráfico de drogas em Valéria é morto em megaoperação da PM

O líder do tráfico de drogas de Valéria, José Lucas Sena, e um comparsa foram mortos na manhã desta sexta-feira, 19, durante uma megaoperação da Polícia Militar (PM) na região. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), a ação de combate foi realizada na área do Sossego, onde um policial foi ferido por um disparo de arma de fogo no mês de setembro.

O traficante, conhecido como ‘Galego’, já possuía três passagens pela polícia e estava escondido em uma residência, que foi cercada por agentes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), do Grupamento Aéreo (Graer) e da 31ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Valéria).

Segundo a SSP-BA, Galego e o comparsa atiraram nas guarnições e foram atingidos. A dupla chegou a ser socorrida para o Hospital do Subúrbio, mas não sobreviveu. Com eles, foram apreendidos dois revólveres calibre 38, munições, porções de maconha e pinos de cocaína.

Felipe da Conceição e Felipe Neves foram presos com drogas durante a ação

Outros dois integrantes da quadrilha, Felipe Pimentel da Conceição, de 19 anos, que tinha passagem por tráfico, e Felipe Silva das Neves, de 28, com duas passagens também por tráfico, foram presos com drogas. O caso foi registrado, no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), pois os envolvidos tinham participações em assassinatos de rivais e usuários devedores.

"Galego comandava as ações, no bairro, como as distribuições de drogas e armas, além de determinar homicídios. Continuaremos operando durante todo o dia e o policiamento está reforçado por tempo indeterminado, no bairro", informou o comandante da 31ª CIPM, major Élson Pereira.

Agentes do Bope, Graer e CIPM participaram da megaoperação em Valéria

adblock ativo