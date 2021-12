Líder do tráfico de drogas em três bairros é morto

O chefe do tráfico de drogas de Marechal Rondon, Campinas de Pirajá e Nordeste de Amaralina, em Salvador, foi morto durante uma operação das Polícias Militar (PM) e Civil (PC) deflagrada na sexta-feira, 27, nos três bairros e em Camaçari, na região metropolitana. Três homens presos durante a operação foram apresentados nesta segunda-feira, 1º, pelas PC e PM. Foram apreendidos três adolescentes , além de uma submetralhadora, três pistolas 380, um veículo, drogas, dinheiro, celulares, notebooks, bijuterias e relógios.

O principal alvo da Operação era o traficante Bruno Leonardo Alves de Souza Araújo, a pontado pela polícia como líder do tráfico de drogas nos três bairros. Ele estava escondido em Camaçari. Ainda segundo a polícia, Bruno é responsável por sete homicídios, em Marechal Rondon, acusado de matar, no mesmo bairro, o policial militar Ângelo Manuel Marques da Silva, de 43 anos, que era lotado na 9ª Companhia Independente da Policia Militar (CIPM).

Bruno e o comparsa Juvenilson Alves Reis, ambos com mandados de prisão expedidos, estavam juntos, em Camaçari, e resistiram a prisão, entrando em confronto com as equipes policiais e morreram. Três integrantes da quadrilha, Joselândio Oliveira Campos, o "Capenga", Everton Carlos Lopes Santana, o "Pequeno", e Elinaldo de Jesus dos Santos, o "Liliu", foram presos.

O trio apresentado à imprensa foi autuado por tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e formação de quadrilha. Todos foram encaminhados para Complexo Penitenciário da Mata Escura. Os adolescentes apreendidos seguiram para a Delegacia para Adolescente Infrator (DAI). Todo o material apreendido foi encaminhado para perícia no Departamento de Polícia Técnica (DPT).

A Operação visava o cumprimento de 20 mandados de busca e apreensão e seis de prisão. Para tanto, foram reunidos 90 policiais do DHPP, do Departamento de Narcóticos (Denarc), Rondesp (Central, BTS e Atlântico), Operação Gêmeos, Comando de Operações Especiais da PM (COE) e Coordenadoria Institucional de Programas Especiais (CIPE/POLO).

