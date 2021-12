Líder do tráfico de drogas do Centro Histórico é preso em operação

Um homem apontado como o líder do tráfico de drogas do Centro Histórico de Salvador foi preso nesta quarta-feira, 19, no bairro de Nazaré, durante uma ação conjunta das delegacias territoriais do Rio vermelho e de itapuã e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), Jadson Gramacho dos Santos, conhecido como Jau, também era investigado por homicídios.

O criminoso será apresentado às 11h30, na sede do DHPP, na Pituba. A apresentação será conduzida por representantes das unidades policiais que integraram a operação.

