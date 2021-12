Líder de tráfico no Canal é suspeito de 10 homicídios

O traficante Gilvã Santos Costa, conhecido como "Índio", de 20 anos, apontado como líder do tráfico de drogas na localidade do Canal, entre os bairros de Narandiba e Tancredo Neves, em Salvador, é suspeito de ser autor de 10 homicídios na capital baiana.

Todos os crimes cometidos por Gilvã, preso no final do ano passado, estão ligados ao tráfico de drogas. A informação foi divulgada nesta quarta-feira, 8, pela titular em exercício da 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central), delegada Jamila Cidade.

De acordo com a Polícia Civil, entre os crimes cometidos por Gilvã está o assassinato de Eli Oliveira Santana, em maio de 2013, em Tancredo Neves.

Ricardo dos Santos Júnior e Tiago Santana Mendes, o "Fitinho", assassinados em julho de 2013, no bairro do Cabula, também foram vítimas de Gilvã, assim como um traficante de prenome Mateus, morto no bairro do Arenoso, segundo informou a delegada Jamila Cidade.

A polícia informou que também investiga a participação de Gilvã em outros seis homicídios ocorridos em Narandiba e Tancredo Neves. Ele Gilvã está custodiado no Sistema Prisional à disposição da Justiça.

Prisão

Gilvã foi capturado no dia 28 de dezembro por policias da 23ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) na localidade do Canal.

De acordo com a polícia, ele estava na garupa de uma mototáxi, quando foi abordado e reconhecido pelos policiais, sendo encaminhado ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

