Líder de quadrilha e comparsa morrem em confronto com a polícia

Líder de uma quadrilha de tráfico de drogas que atuava no estado da Bahia, Marcelo Batista dos Santos, também conhecido como "Marreno", morreu após entrar em confronto com a polícia, durante uma abordagem na Via Parafuso, na Linha Verde. O fato ocorreu na noite desta quarta-feira, 9, mas só foi divulgada nesta quinta, 10.

Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP), Marcelo, era alvo prioritário da polícia e considerado o número um da organização criminosa.

Na abordagem, Anselmo Nascimento Sena, comparsa e motorista de "Marreno", também morreu. Eles foram socorridos para o Hospital de Simões Filho, mas não resistiram aos ferimentos.

De acordo com a SSP, "Marreno" estava morando em uma cidade do interior de Alagoas, onde dava ordens por telefone para os demais criminosos. Ele, que possuía passagem por assalto a banco e tráfico de drogas, fazia contato com os presos no sistema prisional e determinava o assassinato de rivais.

Em nota enviada a imprensa, o coordenador da Força Tarefa da SSP, major Marcelo Barreto, disse que Marcelo estava usando um documento falso de identidade com o nome de Mário Batista dos Santos.

As armas, munições e drogas que estavam com os suspeitos foram encaminhadas ao Departamento de Polícia Técnica (DPT).

