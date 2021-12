Líder de facção que vende drogas em bairros nobres é preso em Salvador

Um homem de 28 anos, apontado como sendo o líder de uma facção que comercializa drogas em bairros nobres de Salvador, foi preso na tarde desta quinta-feira, 15. Atuante no Alto de Ondina, a quadrilha seria responsável por distribuir maconha e outros materiais ilícitos em localidades como Barra, Ondina, Rio Vermelho e Horto Florestal.

A operação que prendeu o homem contou com a ajuda de um helicóptero. Durante as incursões, ele foi visto tentando fugir com sacolas, segundo informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) .

Ainda segundo o órgão, com ele, os PMs apreenderam 20 kg de maconha, seis pacotes com pedras de cocaína, 187 porções embaladas com os dois tipos de entorpecentes, 5 mil pinos vazios, um celular e duas notas de dólares.

O suspeito, que também é investigado por assassinatos e já tem outras passagens por tráfico de drogas, foi apresentado na sede dos Departamentos de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco).

adblock ativo