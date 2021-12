Líder de facção com atuação na região de Cajazeiras é preso

Adailton Santos Soares, 25 anos, também conhecido como Dal, apontado como um dos líderes de uma facção criminosa com atuação na região de Cajazeira, em Salvador, foi preso em flagrante na noite desta terça-feira, 28, por policiais militares da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT/Rondesp Central). Ele estava em um matagal localizado entre os bairros de Jaguaripe e Fazenda Grande II.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), Dal, que também é lider do tráfico de drogas de Jaguaripe, estava sendo procurado pela polícia por ter participação em vários homicídios nas localidades de Jaguaripe e Cajazeiras. Com ele, foram encontrados 70 kg de maconha prensada, um fuzil, uma faca, um frasco de pó royal e um aparelho celular.

Foto: Divulgação | SSP

Segundo a SSP, Adailton já acumulava dois mandados de prisão por homicídios cometidos na região de Cajazeiras, mas foram revogados pela Justiça. Nesta quinta-feira, 30, o investigado participará de uma audiência de custódia, que vai determinar a manutenção ou não da prisão.

adblock ativo