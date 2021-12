Líder de esquema de assalto a ônibus é apresentado à imprensa

Após um mês de investigações da polícia, Geovani de Jesus Dias, o "Pai da Maloca", 48 anos, foi preso por supostamente ser o líder de um esquema de roubo a ônibus nas regiões do Iguatemi, Paralela e Brotas. Ele foi apresentado nesta quinta-feira, 5, à imprensa, pela delegada Maria Selma Lima, titular da 16ª Delegacia Territorial, da Pituba.

De acordo com a Polícia Civil, para não levantar suspeitas, Geovani, morador de Pernambués, trabalhava como guardador de mercadorias de camelôs da região do Iguatemi e Rodoviária, e paralelamente coordenava o esquema criminoso, que, segundo as investigações, atraía dezenas de jovens para atuarem a seu serviço, realizando assaltos a coletivos.

"Aparecem adolescentes e adultos de várias partes da cidade atrás de uma chance de roubar para ele”, explicou a delegada, por meio de nota. Ela ainda disse que se formava uma fila composta por interessados em participar dos assaltos.

O esquema era organizado por trios de pessoas por roubo, que recebiam armas de brinquedos. Após o crime, eles retornavam ao "Pai da Maloca" e entregavam a ele as armas e o material roubado. Eram pagos e aguardavam uma nova ordem do líder.

“Na região de Iguatemi, chega-se a fazer até cinco assaltos a ônibus num dia”, revelou a delegada. A titular informou que os grupos comandados por Pai da Maloca ainda atuavam na avenida Paralela e no bairro de Brotas. O líder do esquema era cuidadoso e revezava os grupos na atuação dos bairros alvos da ação criminosa, para não levantar suspeitas da polícia.

Geovani seguirá para o sistema prisional.

