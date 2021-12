Líder de bando especializado em "saidinha bancária" é preso

Um homem com extensa ficha criminal foi preso durante abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no KM 619 da BR-324, na manhã desta segunda-feira, 21. Ao consultar a documentação do condutor no banco de dados, os policiais verificaram que João Cardoso de Souza Neto, conhecido como 'João Gordo', 33 anos, possuía um mandado de prisão, além de responder por três crimes.

O homem responde por homicídios e formação de quadrilha, além de ser líder de um bando especializado em assaltos na modalidade "saidinha bancária", nos bairros da Pituba, Itaigara, e Caminho das Árvores e municípios da Região Metropolitana de Salvador. Já o mandado de prisão por porte ilegal de arma de fogo e roubo está em aberto desde fevereiro de 2013.

João foi encaminhado para 8ª Delegacia de Polícia Civil. Ele conduzia um veículo Ford/Fiesta no momento da abordagem.

