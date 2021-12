Líder de bando admite pelo menos 18 homicídios

Frio, tranquilo e direto como quem comenta uma banalidade qualquer. Assim foi a confissão de Fábio Conceição Brito, 25 anos, o Fábio Cebola, sobre sua participação no assassinato de cinco pessoas na Invasão Quilombo da Lagoa, no dia 8 de março.

"Problema de gangue mesmo. Eles estavam na favela da gente e a gente traçou", afirmou ele, que também confessou a autoria de, pelo menos, 18 homicídios. "Tenho uns 20 (assassinatos), mais ou menos", apostou.

Cebola é apontado pela polícia como mentor, mandante e um dos executores da chacina que vitimou Tiago Batista dos Santos, 26 anos, Deilton da Silva Santos, 28, o Binho, Larissa Santos Oliveira, 17, Jéssica Maísa dos Santos Figueiredo, 19, e Joseli Nascimento dos Santos, 16.

Com o bando, foram apreendidas armas, celulares e cerca de 7 kg de drogas (Foto: Divulgação | SSP)

Operações - Ele e cinco suspeitos foram presos no domingo, 7, na Cidade de Plástico, durante a Operação Quilombo, deflagrada pelo Departamento de Homicídios (DHPP) e Operações Especiais Gêmeos, da Polícia Militar. Ailton Pereira do Couto Garrido, 31, Sandro Dias dos Santos, 23, o Buia, Ademilton Nascimento da Silva, 38, o Foguinho, Jocimária Santos de Matos, 24, a Galega, e Lucas Costa Souza Santos, 19, o Neguinho, fazem parte da facção liderada por Cebola e participaram da chacina, segundo a polícia.

"Cebola matou Tiago por ele ser de outra facção e com receio de ele tomar as bocas de fumo das localidades Cidade de Plástico e Iraque", afirmou o diretor do Departamento de Homicídios, delegado Jorge Figueiredo.

"O objetivo maior era executar Tiago. Os outros foram mortos porque faziam parte do bando dele", afirmou o delegado Odair Carneiro, titular da Delegacia de Homicídios Múltiplos (DHM). De acordo com ele, Tiago era o líder do tráfico de drogas na Rua do Cemitério, no município de Mata de São João, na Região Metropolitana de Salvador.

Após o Carnaval, ele e o bando se instalaram na Cidade de Plástico, onde tinham alguns parentes. "Eles começaram a vender drogas e foram advertidos por Cebola, mas continuaram com a venda", completou o titular. À polícia, o bandido disse que após dominar Tiago, o colocou de joelhos e atirou diversas vezes.

Galega, segundo a polícia, foi a responsável por atrair as vítimas para a frente dos barracos onde foram executadas. Ainda conforme informações oficiais, testemunhas afirmaram que Foguinho, que é líder comunitário da Cidade de Plástico, também participou das execuções.

