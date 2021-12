Líder da facção Bonde do Maluco é preso com submetralhadora

Sérgio dos Santos Oliveira, 32 anos, conhecido como "Sandro Bonitão", foi preso na noite desta sexta-feira, 28, em Salvador, por policiais da Força-Tarefa da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA). A informação foi divulgada neste sábado, 29.

"Sandro Bonitão" é apontado pela polícia como um dos maiores líderes de uma facção denominada Bonde do Maluco. Este grupo é acusado de tráfico de drogas e de assaltos a banco em todo o estado.

De acordo com a SSP, ele foi detido nas imediações do Aeroporto Internacional de Salvador com três armas de fogo: uma submetralhadora, uma pistola e um revólver calibre 38, além de várias munições para fuzil.

A secretaria informou que a polícia já representou um pedido de prisão preventiva contra ele, que está custodiado na sede do Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

adblock ativo