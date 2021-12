Licitação para reforma da Sala do Coro do TCA deve ser publicada esta semana

A requalificação do Complexo do Teatro Castro Alves vai ganhar uma nova etapa. O governador Rui Costa anunciou nesta terça-feira, 24, que o edital de licitação da reforma da Sala do Coro será lançado ainda esta semana.

“Nós temos um projeto importante para o Teatro Castro Alves. Já entregamos a reforma da Concha Acústica, que é uma grande obra, ficou belíssima, e eu me comprometi a publicar ainda nesta semana o edital de licitação da reforma da Sala do Coro do Teatro Castro Alves.”

A previsão, segundo o governador, é que as obras sejam iniciadas assim que o processo de licitação for concluído.

A primeira etapa de recuperação do Complexo foi na Concha Acústica, reinaugurada em maio de 2016 e que recebeu um investimento de R$ 90 milhões. O espaço passou a contar com novas instalações, cobertura do palco, passarela, ecotelhado, além de uma área para eventos, exposições e feiras.

