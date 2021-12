Licitação para ampliar metrô até Águas Claras sai até o fim do mês

Até o final desse mês, deve ser lançada a licitação para a ampliação da Linha 1 do metrô. O chamado tramo três levará o percurso que, hoje, vai da Lapa a Pirajá, até a região de Águas Claras, onde deverá ser construída a nova rodoviária.

A informação foi divulgada, nesta quinta-feira, 4, durante a entrega do novo Terminal de Integração Rodoviária, totalmente reformado, pelo governador Rui Costa. Na mesma oportunidade, ele também fez a “entrega simbólica” da requalificação de 11 faixas na avenida Tancredo Neves, no trecho de Pernambués ao Detran.

Um dos terminais da Linha 2, que liga Salvador a Lauro de Freitas (Grande Salvador), a estrutura passou a ter 26 câmeras, duas guaritas de controle, escada rolante, elevador na passarela de acesso, sanitários para pessoas com deficiência, posto policial, sala de primeiros socorros e piso tátil.

Investimento

Segundo Rui Costa, foram investidos recursos da ordem de R$ 7 milhões na reforma do terminal de integração, por onde passam aproximadamente 33,5 mil passageiros por dia, além de transitarem 66 linhas de ônibus urbanos e cinco metropolitanas.

Pituaçu

O governador antecipou, ainda, que o governo deverá concluir as obras do terminal de Pituaçu até a primeira semana de fevereiro. “Não apenas o terminal, mas todo aquele trecho que inclui o início da avenida Gal Costa”, assegurou o mandatário.

Até o fim deste mês, deverá ser entregue a passarela que faz a ligação da Estação Rodoviária do Metrô com o terminal de ônibus. Com 700 metros de comprimento, por 8,8 metros de largura, a estrutura terá 27 câmeras, além de quatro escadas rolantes inteligentes.

Sistema viário

O sistema viário iniciado no final da avenida Paralela, que incluiu a construção de uma pista para fazer ligação direta com a avenida ACM, custou cerca de R$ 25 milhões. A obra foi realizada para viabilizar a implantação de três estações de metrô no trecho de Pernambués ao Detran.

A intervenção incluiu a ampliação de parte da avenida Tancredo Neves, em frente à Rodoviária, que passou de seis para 11 faixas. Ao todo, foram 65 mil metros quadrados de pavimentação do asfalto, contenção, drenagem e sinalização.

“O sistema viário vai do Shopping Salvador até o Detran. No trecho da rodoviária, aumentamos de seis para 11 faixas”, detalhou. “Nunca mais esse ponto, que era considerado um nó no trânsito, travou. Não só por causa do metrô, mas devido à ampliação das vias”, completou.

O governador comentou, ainda, a recente liberação do empréstimo obtido junto ao Banco do Brasil de R$ 600 milhões. “Vai ser investido, sobretudo, em estradas no interior do estado. Outra parte em escolas, duas delas em Salvador”, antecipou.

